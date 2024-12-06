Вчинити чесно і жорстко. Що владі зробити з сотнями тисяч "недоторканних" прокурорів, суддів і політиків

При мобілізації зв'язки на верхівці соціальної піраміди не повинні важити нічого

Життя прокурорів, високопоставлених силовиків і представників політичних еліт — не цінніше за життя простих хлопців і дівчат, у яких немає зв'язків. Тому ці сотні тисяч "недоторканних" чоловіків призовного віку також повинні нести військову службу і захищати Батьківщину.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла відома українська волонтерка та засновниця "Victory Drones" Марія Берлінська. Вона погодилася: важко повірити, що вони підуть воювати добровільно.

Більше читайте в публікації: "Путін тільки розігрів свою воєнну машину. На його місці я б не зупинялася, — Марія Берлінська".

— Однак не можна і широкими мазками малювати: "Всі вони такі". Серед політичних еліт частина людей пішла, але це невеликий відсоток, це теж правда. Ми говоримо про мобілізацію не по якихось кастах і хто кому друг з дитинства і у кого які зв'язки на верхівці соціальної піраміди, — каже волонтерка.

Вона наголошує: якщо ризикуємо і виживаємо, то ризикуємо і виживаємо всі.

— Це ж чесно і правильно. Це відновить довіру в суспільстві. Мобілізація провалюється якраз через відсутність довіри. Екс-прокурор, суддя, правоохоронець, політик — така сама людина, вона теж має отримати повістку і піти служити.

Все дуже просто. Ти отримаєш право управляти своїм народом, коли довів це право своїм життям і тим, що готовий ризикнути заради свого народу. Тільки таким чином мають обиратися люди в державну систему. І в процесі цієї війни і після. Хоча війна це постійний процес і я не вірю ні в які "після війни". Війна просто існує в видимих і невидимих доменах, — каже Марія Берлінська.

На її думку, байдуже, хочуть чи не хочуть певні представники т.зв. "еліт" служити. Важливо, щоб суспільство хотіло, щоб правила були прозорими і чесними для всіх.

— Хай влада і наше військово-політичне керівництво вийде і чесно, жорстко, але реалістично скаже, що "ці" теж будуть служити, вони не є недоторканними. І друзі, і куми, і бувші колеги на хороших державних пенсіях, і дуже поважні судді, і дуже важливі прокурори, і надзвичайно важливі МСЕКівці… Всі будуть ротаційно служити, і не десь в тилу, а по-справжньому служити на фронті на передовій. Навантаження в суспільстві буде розподілено рівномірно і довіра буде відновлена. А довіра — найважливіша валюта для нас. Це те, що може оплатити нам стійкість і перемогу, — підсумувала засновниця "Victory Drones".

Раніше Марія Берлінська пояснила "Телеграфу", як відновити довіру в суспільстві.