Ялинки, розваги для дітей та вистави. Як в Україні святкуватимуть Миколая і куди піти

Святковий період розпочинається вже у п’ятницю

Цього року святий Миколай приходить трохи раніше та за новоюліанським церковним календарем, 6 грудня. Навіть у найтемніші часи дітям потрібне свято, тому "Телеграф" зібрав головні святкові події країни, що відбудуться на День святого Миколая та найближчі вихідні, 7-8 грудня.

Головна ялинка країни

Головну ялинку країни вже встановлено на Софійській площі в Києві, зараз її прикрашають. Традиційно, на день святого Миколая відбудеться її відкриття з запаленням вогнів, вона радуватиме киян до 10 січня.

Ялинка має білий колір, який символізує біле полотно, життя з чистого листа. Дерево буде прикрашене небесно-блакитними гірляндами, а також сріблястими й білими іграшками.

Проте через війну особливої церемонії 6 грудня не планується. Також київська влада вирішила відмовитись від традиційних різдвяних та новорічних заходів, концертів і народних гулянь.

Крім Софійської площі, традиційною різдвяною ялинкою можна помилуватись у парку Тараса Шевченка.

Зимова країна

На ВДНГ (метро Виставковий центр) триває "Зимова Країна", де гостям обіцяють подарувати справжнє відчуття дива. Територію ВДНГ традиційно заполонять казкові персонажі та вже давно вподобані усіма сніговики Няша, Добряк, Розумник, Ласун, Витівник, Бешкетник і Сяйва.

Працюватимуть такі локації: ковзанка площею 2500 кв. м, різдвяний ярмарок, "Оранжерея чар", Венеціанська карусель, колесо огляду, Альпійська гірка, "Резиденція Санти", "Різдвяна фабрика мрій", Animal Park, "Планета метеликів", Музей науки, різноманітні атракціони тощо.

На центральній площі біля ялинки відбуватиметься святкова анімаційна програма зі сніговиками й казковими героями в головних ролях. Шоу проходитиме щогодини з 12:00 до 18:00.

У п’ятницю, суботу та неділю на ВДНГ відбудеться вистава "Резидентці Санти":

"Зустрічайте нову інтерактивну програму, яка складається з ігор, веселих активностей з ельфами та незабутньої зустрічі із самим Сантою. Ваші діти мають унікальну можливість довірити свої мрії чарівним листам, зробити яскраві фото на пам’ять та отримати особливі подарунки", — йдеться в описі події.

Резиденція святого Миколая

Резиденція Святого Миколая відкрилася 1 грудня у Києво-Печерській лаврі. Навідати казковий простір можна до 25 грудня. Резиденція працюватиме щосуботи та щонеділі, а також 5, 6 і 19 грудня з 12:00 до 16:00. Відвідування у вказані дні відбувається в порядку живої черги, в інші — під замовлення.

Крім того, 14, 15, 19 та 21 грудня тут проходитимуть майстер-класи для юних відвідувачів від Управління культури Бахмутської міської ради спільно з Бахмутським народним Домом.

Святковий ярмарок у Музеї Гончара

У Києві в музеї Івана Гончара 7-8 грудня відбудеться святковий ярмарок, де зберуться пів сотні народних майстрів з усієї України, щоби подарувати різдвяний настрій і безліч унікальних виробів.

На ярмарку можна знайти все для Різдва: від солом’яних дідухів, "павуків" і янголів до запашних свічок, гончарного посуду, прикрас і вишуканого одягу.

Пошукова операція "Святий Миколай"

У Національній філармонії України в Києві влаштують квест, який поєднає українські та європейські традиції святкування різдвяних свят малечею.

"Будемо допомагати Янголу та кролику Філармону виконати всі добрі справи, щоби Миколай знайшов шлях до всіх слухняних малят, котрі відвідають Філармонію цього святкового дня. Маленькі меломани побувають на різноманітних локаціях: у фоє, глядацькій залі, на сцені та у багатьох інших цікавих закутках філармонії. Виконуючи творчі завдання вони зможуть відремонтувати "Чарівну кулю добрих справ", — йдеться в описі події.

Львів. Резиденції святого Миколая

У Львові працюватимуть цілих 16 резиденцій святого Миколая, серед них такі локації:

Хатинка Миколая в Шевченківському гаю;

Гостина у Святого Миколая у музеї "Львів Стародавній", що на вулиці Краківській;

Резиденція Святого Миколая у Патріаршому домі;

У Парку культури;

Казковий будиночок Святого Миколая у Домажирі;

Садиба Святого Миколая у Митрополичих садах.

Перша за три роки ялинка у Чернівцях

У Чернівцях на Соборній площі після дворічної паузи вирішили встановити новорічну ялинку. Дерево засвітять до Дня святого Миколая.

Прикрасять новорічне дерево 3-D гірляндами, працюватимуть з матеріалами, які закупили ще 2021 року. Бюджетні кошти для встановлення ялинки використовувати не будуть. У центрі буде встановлена також нова дизайнерська фотозона у скандинавському стилі.

Миколаї на колесах у Чернігові

У Чернігові 6 грудня "Миколаї на колесах" зранку вітатимуть людей у тролейбусах, роздаватимуть пасажирам смаколики, передає "Суспільне". На яких саме маршрутах — не оголошують, бо "Миколай сам обиратиме той чи інший тролейбус".

Після цього Миколаї на колесах" роз'їдуться по різних мікрорайонах міста, де відбудуться театралізовані дійства. Також військові з оперативного командування "Північ" у костюмах Святого Миколая вітатимуть дітей загиблих бійців, а у двох торгових центрах міста проводитимуть акцію "Тепла долонька".

Дніпро. Резиденції святого Миколая у парках

У місті Дніпро Святий Миколай та його друзі запрошують дітей на зустріч у парках міста. З 6 по 7 грудня у місті почнуть діяти святкові резиденції — локації, де дітей зустрічатимуть казкові герої та персонажі.

На локаціях можна зробити фото та відео, передати Святому Миколаю лист, розповісти вірш або заспівати пісню. Працюватимуть такі резиденції:

6 грудня:

16:00 Парк ім.Т.Г. Шевченко

17:00 Успенська площа

18:00 Сквер Західний

7 грудня:

16:00 Сквер Прибережний

17:00 Парк ім.Писаржевського та парк Зелений Гай

18:00 Сквер Металургів

Одеса

В Одесі на вулиці Дерибасівській 6 грудня відкриється різдвяна ялинка. 20-метрове дерево, 9 метрів завширшки, прикрасять у традиційному українському стилі з використанням синьо-жовтої символіки та елементів українського орнаменту.

Верхівку ялинки увінчає велика різдвяна зірка. Планується також створення кількох фотозон поруч.

Масштабних святкувань не буде, але в освітніх закладах організують затишні фотозони, майстер-класи та інші розважальні локації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що продаж новорічних ялинок вже розпочався у Києві. Офіційні ялинкові ярмарки, які відкриватимуть поступово, працюватимуть до 31 грудня.