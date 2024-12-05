Продаж новорічних ялинок вже розпочався у Києві: де придбати святкове дерево

Кожне дерево можна перевірити, чи легально воно зрубане

Патрульна поліція Києва закликає мешканців столиці відповідально ставитися до купівлі новорічних дерев. У місті стартував продаж ялинок, сосен та смерек, і придбати їх можна в спеціально відведених місцях.

Усі легально зрубані новорічні дерева повинні мати спеціальні чипи або штрихкоди , пише пресслужба поліції. Ці позначки містять інформацію про походження дерева та гарантують, що воно заготовлене відповідно до чинного законодавства.

Перевірити легальність дерева можна за посиланням.

Поліція наголошує: "За незаконну вирубку, транспортування та реалізацію ялинок передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність".

Також у Департаменті промисловості і розвитку підприємництва КМДА повідомили, що офіційні ялинкові ярмарки, які відкриватимуть поступово, працюватимуть до 31 грудня.

"Купуючи ялинку на офіційному майданчику, ви не лише отримуєте якісне дерево, а й робите внесок у розвиток міста, адже сплачені податки спрямовуються до бюджету столиці. Запрошуємо киян завітати на офіційні ярмарки та обрати святкове дерево, яке наповнить ваш дім радістю та теплом у новорічні дні", – зазначив директор Департаменту Володимир Костіков.

Він підкреслив, що придбання ялинок у легальних точках продажу має значення не лише для забезпечення прозорості процесу, але й для захисту природних ресурсів та запобігання незаконній вирубці лісів.

Локації ялинкових майданчиків

У різних районах Києва відкриють багато офіційних точок продажу.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві встановили новорічну ялинку. Який вигляд вона має.