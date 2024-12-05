Продаж новорічних ялинок вже розпочався у Києві: де придбати святкове дерево
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Кожне дерево можна перевірити, чи легально воно зрубане
Патрульна поліція Києва закликає мешканців столиці відповідально ставитися до купівлі новорічних дерев. У місті стартував продаж ялинок, сосен та смерек, і придбати їх можна в спеціально відведених місцях.
Усі легально зрубані новорічні дерева повинні мати спеціальні чипи або штрихкоди, пише пресслужба поліції. Ці позначки містять інформацію про походження дерева та гарантують, що воно заготовлене відповідно до чинного законодавства.
Перевірити легальність дерева можна за посиланням.
Поліція наголошує: "За незаконну вирубку, транспортування та реалізацію ялинок передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність".
Також у Департаменті промисловості і розвитку підприємництва КМДА повідомили, що офіційні ялинкові ярмарки, які відкриватимуть поступово, працюватимуть до 31 грудня.
"Купуючи ялинку на офіційному майданчику, ви не лише отримуєте якісне дерево, а й робите внесок у розвиток міста, адже сплачені податки спрямовуються до бюджету столиці. Запрошуємо киян завітати на офіційні ярмарки та обрати святкове дерево, яке наповнить ваш дім радістю та теплом у новорічні дні", – зазначив директор Департаменту Володимир Костіков.
Він підкреслив, що придбання ялинок у легальних точках продажу має значення не лише для забезпечення прозорості процесу, але й для захисту природних ресурсів та запобігання незаконній вирубці лісів.
Локації ялинкових майданчиків
У різних районах Києва відкриють багато офіційних точок продажу.
Раніше "Телеграф" писав, у Києві встановили новорічну ялинку. Який вигляд вона має.