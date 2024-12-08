Трамп заявив, що Зеленський хоче укласти угоду щодо війни

Американський лідер у свою чергу закликав до негайного припинення вогню та переговорів

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду щодо війни. Таку заяву він зробив на тлі ситуації у Сирії.

Відповідну посаду було опубліковано у соціальній мережі Truth Social. Він зазначив, що оскільки президент Сирії втік зі своєї країни, Росія на чолі з Володимиром Путіним більше не зацікавлена у його захисті.

"Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 тисяч російських солдатів поранено або вбито у війні", — йдеться в повідомленні.

Трамп підкреслив, що Росія та Іран зараз перебувають в ослабленому стані РФ через війну проти України та погану економіку, а Іран через Ізраїль та його бойові успіхи. і зупинити війну.

Новообраний президент США своєю чергою закликав до негайного припинення вогню та переговорів.

"Занадто багато життів витрачається даремно, занадто багато сімей руйнується, і якщо це продовжиться, це може перерости у щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю Володимира. Зараз його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!", — пише Трамп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 грудня сирійські повстанці увійшли до столиці Сирії міста Дамаск. Попередньо туди увійшли розвідувальні підрозділи у пошуках президента Башара Асада, але не змогли його знайти. Як виявилося, Асад покинув Дамаск. Він нібито скористався літаком і вилетів зі столиці у невідомому напрямку. Проте його літак із якихось причин зник з радарів.