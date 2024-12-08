Трамп заявил, что Зеленский хочет заключить сделку по войне

Американский лидер в свою очередь призвал к немедленному прекращению огня и переговорам

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку по войне. Такое заявление он сделал на фоне ситуации в Сирии.

Соответствующий пост был опубликован в социальной сети Truth Social. Он отметил, что поскольку президент Сирии сбежал из своей страны, Россия во главе с Владимиром Путиным больше не заинтересована в его защите.

"Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 000 российских солдат ранены или убиты в войне", — говорится в сообщении.

Трамп подчеркнул, что Россия и Иран сейчас находятся в ослабленном состоянии. РФ из-за войны против Украины и плохой экономики, а Иран из-за Израиля и его боевых успехов. Точно так же, отмечает американский лидер, Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить войну.

Новоизбранный президент США в свою очередь призвал к немедленному прекращению огня и переговорам.

"Слишком много жизней тратится напрасно, слишком много семей разрушается, и если это продолжится, это может перерасти во что-то гораздо большее и гораздо худшее. Я хорошо знаю Владимира. Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!", — пишет Трамп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 декабря сирийские повстанцы вошли в столицу Сирии город Дамаск. Предварительно, туда вошли разведывательные подразделения в поисках президента Башара Асада, но не смогли его найти. Как оказалось, Асад покинул Дамаск. Он якобы воспользовался самолетом, и вылетел из столицы в неизвестном направлении. Однако его самолет по каким-то причинам исчез с радаров.