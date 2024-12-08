В Украину идет значительное потепление. Какой будет погода в первый день недели

Зонтик лучше не забывать дома

В Украину в конце недели пришло заметное потепление. Эта тенденция продолжится в начале следующей недели.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в понедельник, 9 декабря, температура воздуха днем будет колебаться от +1°C до +9°C. А в Крыму столбики термометра вообще могут подняться до +15 °C.

Запад Украины

В западных областях будет облачно. Ожидается умеренный, местами сильный дождь и мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 °C. Ночью температура воздуха будет опускаться до -2 °C.

Север Украины

В северных областях также будет облачно. Местами возможен небольшой дождь. Дневная температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 °C. Однако ночью столбики термометров будут опускаться до -2 °C.

Восток Украины

В восточных областях ожидается облачность, без осадков. Днем температура воздуха будет достигать +2-6 °C. Ночью иногда возможны незначительные заморозки.

Юг Украины

В южных областях будет теплее всего. Но ожидается дождь. Показатели термометров днем будут колебаться от +5-9 °C. Ночью температура будет находиться в коридоре +2-6 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в конце следующей недели украинцев ожидает похолодание. Более ощутимое похолодание придет с 13-14 декабря.