17-річні українці зможуть ставати на військовий облік онлайн

Йти до ТЦК не доведеться

Верховна Рада України схвалила у першому читанні законопроєкт №12076, який запроваджує автоматичне взяття на військовий облік 17-річних юнаків. Це можна буде зробити через мобільний застосунок "Резерв+".

Тобто стати на облік призовників без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування і без військово-лікарської комісії (ВЛК). Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Процес реєстрації відбуватиметься через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста в застосунку "Резерв+". Після ідентифікації система автоматично згенерує військово-обліковий документ.

У проєкті закону передбачено й нові правила для жінок. Ті, хто виявить бажання пройти базову військову підготовку, спочатку будуть брати на облік призовників. Після завершення служби жінки автоматично потраплятимуть на облік військовозобов’язаних.

Нагадуємо, що Міністерство оборони розглядає можливість інтеграції функції онлайн-трекінгу повісток у мобільному застосунку "Резерв+". Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. За її словами, новий функціонал дозволить військовозобов’язаним відстежувати всі етапи надсилання повісток, починаючи від їх оформлення і до доставки.

Заступниця міністра оборони також повідомила, що в мобільному застосунку можуть з’явитися й інші корисні функції:

повторне оновлення військово-облікових даних;

запуск відстрочок через застосунок;

можливість підписання смартконтрактів.

Міноборони має на меті інтегрувати всі сервіси ТЦК у "Резерв+", що дозволить створити ефективну цифрову альтернативу паперовій бюрократії.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо у "Резерв+" не підтягує відстрочку від мобілізації. Причиною цього може бути відсутність внесених даних до Єдиного реєстру призовників "Оберіг".