Нардеп розповів, чи планують знизити мобілізаційний вік

Нардеп Веніславський пояснив, пропозицій щодо зниження мобілізаційного віку та примусового призову жінок на військову службу немає

Серед населення вже досить давно обговорюють теми про зниження мобілізаційного віку до 18 років та примусовий призов українок на військову службу. Однак у Верховній Раді не мають намірів це запроваджувати.

За словами члена комітету ВР з питань національної безпеки Федора Веніславського, передає РБК-Україна, в парламенті чи профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не планується жодних законодавчих ініціатив відносно зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 чи 20 років.

Крім того, законопроєктів чи пропозицій щодо будь-яких змін в закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", який регулює мобілізацію громадян після досягнення ними 25 років, в Комітет з нацбезпеки не надходило.

Водночас немає жодних пропозицій щодо примусової мобілізації жінок-військовозобов'язаних або якщо стануть ними після проходження БВС (базової військової служби). Веніславський пояснює, що наразі українки можуть самостійно вирішувати, чи приєднатись їм до Збройних Сил.

"Усі інші заяви, в тому числі які стосується примусової мобілізації 18-24-річних після проходження ними базової військової служби — це маніпуляції та спекуляції. У тому числі з боку окремих наших колег", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який в Україні призовний та мобілізаційний вік у 2024 році.