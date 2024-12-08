У Путіна відреагували на пропозицію Трампа про мир в Україні
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У Кремлі повторили свою позицію щодо закінчення війни з Україною
Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловився на заклик Дональда Трампа про припинення російсько-української війни.
Про це повідомили російські Telegram-пабліки. Пєсков заявив, що Росія нібито готова до мирних перемовин з Україною та вітає мирні ініціативи країн Глобального Півдня.
При цьому позиція Росії щодо майбутнього світу залишається незмінною, заявив Пєсков. Він нагадав, що у Кремлі умови залишаються незмінними:
- відмова України від територій, окупованих та анексованих Росією у 2014 і 2022 роках (Крим, Донецька та Луганська, а пізніше Херсонська та Запорізька області);
- відмова України від членства в НАТО;
- скорочення кількості особового складу та техніки підрозділів Збройних сил України;
- припинення нібито "переслідувань" російськомовного населення та православної церкви Московського патріархату.
Також Пєсков звинуватив Україну в небажанні вести розмову з Росією і зазначив, що це рішення ухвалив президент України Володимир Зеленський. Водночас Кремль замовчує той факт, що це рішення було ухвалено у вересні 2022 року, коли Росія анексувала чотири регіони України: Донеччину, Луганщину, Запоріжжя та Херсонщину.
Тоді український президент заявив, що перемовини в такому разі будуть неможливими.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Трампа розкритикували Володимира Зеленського за зовнішній вигляд під час зустрічі в Парижі.