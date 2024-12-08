У Кремлі повторили свою позицію щодо закінчення війни з Україною

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловився на заклик Дональда Трампа про припинення російсько-української війни.

Про це повідомили російські Telegram-пабліки. Пєсков заявив, що Росія нібито готова до мирних перемовин з Україною та вітає мирні ініціативи країн Глобального Півдня.

При цьому позиція Росії щодо майбутнього світу залишається незмінною, заявив Пєсков. Він нагадав, що у Кремлі умови залишаються незмінними:

відмова України від територій, окупованих та анексованих Росією у 2014 і 2022 роках (Крим, Донецька та Луганська, а пізніше Херсонська та Запорізька області);

відмова України від членства в НАТО;

скорочення кількості особового складу та техніки підрозділів Збройних сил України;

припинення нібито "переслідувань" російськомовного населення та православної церкви Московського патріархату.

Також Пєсков звинуватив Україну в небажанні вести розмову з Росією і зазначив, що це рішення ухвалив президент України Володимир Зеленський. Водночас Кремль замовчує той факт, що це рішення було ухвалено у вересні 2022 року, коли Росія анексувала чотири регіони України: Донеччину, Луганщину, Запоріжжя та Херсонщину.

Тоді український президент заявив, що перемовини в такому разі будуть неможливими.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Трампа розкритикували Володимира Зеленського за зовнішній вигляд під час зустрічі в Парижі.