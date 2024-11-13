Українські зброярі у 2025 році отримають більше фінансування, ніж у 2024: названо суму

Україна хоче збільшити виробництво зброї у 2025 році

2025 року з держбюджету України буде виділено 55 мільярдів гривень на виробництво озброєння та військової техніки. Це приблизно на 4 мільярди більше, ніж 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Мінстратегпрому. Зазначається, що відповідні кошти було закладено у проєкт державного бюджету, який ухвалили 8 листопада.

Основна частина або 54,55 млрд гривень піде на виконання державних цільових програм з реформування та розвитку ОПК. Це включає впровадження нових технологій, нарощування виробничих потужностей та виготовлення військової продукції.

Для порівняння, на 2024 рік на цю мету було виділено 51 мільярд гривень.

Ще 500 мільйонів гривень буде направлено на реалізацію Програми фінансової підтримки підприємств ОПК.

55 мільярдів гривень за нинішнім курсом це приблизно 1,33 мільярда доларів. Для порівняння, весь оборонний бюджет України у 2014 році становив 1,37 мільярда доларів.

2024 року весь оборонний бюджет України становив 2,4 трильйона гривень або 64,8 млрд доларів. У проєкті бюджету на 2025 рік усі оборонні витрати становитимуть 2,2 трильйона гривень або 26,3% ВВП України.

Більшість цих витрат (1,57 трлн) буде виділено на потреби Міноборони, решту буде розподілено між МВС (438,2 млрд), СБУ (41,7 млрд) та ГУР (5,8 млрд).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про основні статті витрат бюджету України на 2025 рік, а також про те, який курс долара там буде закладено.