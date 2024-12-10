Отсрочка от мобилизации из-за ребенка-инвалида. Адвокат объяснил нюансы ее оформления

Если военнообязанный попадет в армию, он теряет основания для увольнения

Военнообязанные мужчины имеют право на отсрочку от мобилизации, если у них есть ребенок с инвалидностью. Однако эту отсрочку следует оформить до мобилизации, поскольку потом уже не будет оснований для увольнения из армии.

Об этом "Телеграфу" рассказал адвокат Приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев. Он объяснил нюансы оформления такой отсрочки.

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— Бывает, что человек не успел подать заявление в отношении ребенка с инвалидностью и его мобилизовали. Затем пытается уволиться, но оснований для увольнения нет. Поэтому я всегда советую людям оформлять отсрочку своевременно, если есть основания для этого, и человек хочет ими воспользоваться, а не ждать последнего момента, — говорит юрист.

Кроме того, есть еще некоторые категории военнообязанных граждан, для которых неоформленная в срок отсрочка обернется мобилизацией.

— Это может быть единственный сын отца с инвалидностью II группы, не требующего постоянного ухода. Или муж супруги с инвалидностью, не имеющей права на постоянный уход. А также сын, который осуществляет постоянный уход за отцом без инвалидности и тому подобное, — приводит примеры адвоката Дарья Тарасенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие нужны документы для оформления отсрочки по усыновлению ребенка.