Після розмови із Зеленським: Трамп формує концепцію для припинення війни

У понеділок, 9 грудня, стало відомо, що обраний президент США Дональд Трамп поділився своїми висновками із розмови з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, куди обоє їздили на церемонію відкриття Нотр-Даму. Трамп заявив, що "формує концепцію" реалізації свого задуму про швидке припинення війни.

Про це повідомляє The New York Post на основі телефонного інтерв’ю після його поїздки до Парижа. Трамп заявив, що говорив із Зеленським про те, як завершити війну, і що він "готовий до перемовин".

"Він хоче домовлятися про мир. Це дещо нове", – сказав Дональд Трамп.

"Він хоче домовлятися про припинення вогню.. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що вже час, і Путін має подумати, що вже час, тому що він програв. Коли ви поклали 700 тисяч людей, то вже час. Це не закінчиться, поки не домовитись про мир", – заявив обраний президент США.

Трамп додав, що "формулює концепцію того, як закінчити цю безглузду війну.

"Я формулюю концепцію того, як покласти край цій смішній війні", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський після розмови з Трампом і Макроном сказав, що наполягає на "дієвих гарантіях" миру.