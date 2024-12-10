У ГУР оцінили перспективи Трампа щодо завершення війни в Україні

Трамп має не забувати одну річ

Майбутній президент США Дональд Трамп неодноразово говорив про готовність завершити війну в Україні, але він має розуміти, що у цьому питанні ключову роль відіграє сила.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР), генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю CIVIL MEDIA. Він оцінив перспективи Трампа щодо України.

"Ми відзначаємо прихильність і зацікавленість обраного президента Сполучених Штатів зупинити жахливу війну, розпочату Росією. Я впевнений, що Дональд Трамп знає, наскільки важливий фактор сили в цьому процесі", — сказав він.

За його словами, саме адміністрація Трампа надала Україні першу смертоносну зброю Америки — ракетні системи Javelin. Завдяки їм ЗСУ знищили десятки російських танків.

"Україна завжди цінувала двопартійну підтримку Сполучених Штатів. Ми сподіваємося, що лідерство президента Трампа допоможе досягти справедливого миру", — додав генерал-майор.

Нагадаємо, що під час особистої зустрічі у Парижі з президентом України Володимиром Зеленським Трамп подав сигнал Україні та наїхав на Росію, на думку очільника Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський розкрив деталі перемовин з Трампом та озвучив втрати ЗСУ.