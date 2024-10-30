Опустіла російська глибинка: як виглядає село, в якому народився головнокомандувач ЗСУ Сирський (фото)

У 1980 році сім’я Сирського переїхала в Україну

У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський призначив головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського. На початку повномасштабного вторгнення він був командувачем оборони Києва. Проте народився Сирський у російській глибинці.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як називається село, де народився головнокомандувач ЗСУ та як воно виглядає. До слова, прожив у Росії Олександр Сирський недовго, до 1980 року.

Де народився Олександр Сирський і як виглядає це село зараз

За даними "Вікіпедії", яка посилається на низку ЗМІ, Олександр Сирський народився у 1965 році в селі Новинки Кіржацького району Володимирської області (РФ). Хоча в російських ЗМІ почали стверджувати, що головнокомандувач ЗСУ народився в селі з такою самою назвою, але розташованою в іншому районі області, але ця інформація не підтверджена. У 1980 році його родина переїхала в Україну, і Сирський пішов до середньої школи у Харкові.

Що стосується села Новинки в Кіржацькому районі, то розташоване воно на березі річки Шередар, за 20 км на південь від центру поселення села Кіпрево. У 1859 році у селі жили 64 особи, у 1905 році був зафіксований приріст і тоді населення становило 102 особи. У 1926 році в Новинках проживало 76 осіб, а з 2002 по 2021 рік село порожнє.

Село Новинки у Кіржацькому районі

У мережі є фотографії, на яких видно, що багато будинків у селі перебувають у занедбаному стані, у дворах стоять колодязі, а це може вказувати на те, що в населеному пункті не було водопостачання та каналізації.

Як виглядає село Новинки у Кіржацькому районі РФ, Фото: a33.ru

Також на кадрах можна побачити каплицю. Навколо неї все заросло високою травою та деревами.

Село, в якому народився Олександр Сирський, Фото: a33.ru

Але в російських ЗМІ пишуть, що Сирський родом із села Новинки Петушинського району Володимирської області, що за 10 км на південніше від центру поселення села Пекша. Щоправда, виглядає воно не краще. Там розташовано трохи більше десятка дерев’яних будинків.

Ще одне село Новинка, але в іншому районі

У 1859 році у селі жило 106 людей, у 1905 році населення збільшилося до 162 людей, у 1926 році там налічувався 171 житель. Але з села почали люди виїжджати й у 2002 році там проживало 24 особи, у 2010 — 32 особи, а у 2021 — лише 8 осіб.

Село Новинки Петушинського району, Фото: РосЗМІ

Російські пропагандисти навіть знайшли старий будинок, у якому нібито була прописана бабуся Сирського, він та його мама. А родина майбутнього воєначальника нібито мешкала у військовому гарнізоні "Костерево-1", де служив тато Сирського.

Село Новинки Петушинського району, Фото: РосЗМІ

"Телеграф" писав раніше, як виглядає російське селище, де народилася Тіна Кароль. Населений пункт знаходиться далеко від великих міст та цивілізації.