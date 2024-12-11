Українська авіакомпанія відновить польоти вже у 2025 році: де прийматиме пасажирів

Квитки на рейси вже доступні на сайті.

Український авіаперевізник SkyUp Airlines оголосив про повернення до регулярних рейсів із весни 2025 року. Квитки на рейси вже доступні на сайті.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці компанії. Зазначається, що всі рейси будуть із Кишинева, оскільки через війну аеропорти України не працюють.

"І хоча зараз найбільше ми сумуємо за нашим "Борисполем", розпочинаємо регулярні польоти не з нього. Проте ми стаємо ближчими на крок до дому. І обов’язково повернемося в мирне небо першими", – йдеться в повідомленні.

Маршрути охоплюють кілька країн Європи: Францію (Париж), Португалію (Лісабон), Іспанію (Барселона, Аліканте, Пальма-де-Майорка), Кіпр (Ларнака) і Грецію (Салоніки, Іракліон).

Компанія також наголосила, що кошти пасажирів, які зберігалися на рахунках через скасовані рейси, залишаються дійсними й можуть бути використані для нових подорожей. За даними SkyUp, квитки на рейси вже доступні на сайті.

Раніше "Телеграф" писав, що над Україною зафіксували дивні російські пасажирські літаки.