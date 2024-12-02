Хоч сьогодні ввечері: латвійський авіаперевізник готовий відновити сполучення з Україною, але з умовою

Авіакомпанія чекає, коли в українському небі буде безпечно

Латвійська авіакомпанія AirBaltic розробила план відновлення польотів до України у найкоротші терміни після відкриття повітряного простору. Перевізник збирається перенести потужності з інших напрямів до України, як тільки це стане безпечно.

AirBaltic також хотіла б залишати деякі літаки в Україні на ніч, практика відома як нічна зупинка. Про це заявив генеральний директор Мартін Гаус в інтерв’ю виданню Bloomberg.

"Ми можемо летіти сьогодні ввечері, якщо це безпечно, – сказав він. – Я навіть полетів би туди порожнім, якби було ясно, що ми можемо вилетіти, і продав би квитки, а квитки продані".

Видання зазначає, що оптимізм із приводу закінчення війни в Україні набирає обертів, оскільки обраний президент США Дональд Трамп заявив, що може врегулювати конфлікт країни з Росією.

"Президент України Володимир Зеленський припустив, що він прийняв би припинення вогню з Росією, яке залишило б частини його країни окупованими, в обмін на гарантії безпеки НАТО для решти країни", — йдеться у повідомленні.

Також Bloomberg зазначає, що додаткова військова допомога, яку пообіцяв Олаф Шольц під час візиту до Києва, посилить позиції Зеленського на переговорах про припинення вогню.

AirBaltic раніше була широко представлена на українському ринку і виконувала рейси з Києва, Львова та Одеси, але змушена була призупинити всі польоти, коли повітряний простір закрився через російське вторгнення.

Наразі авіакомпанії оцінюють, коли та як відновити польоти в Україну в очікуванні відкриття повітряного простору. Ryanair Holdings Plc пообіцяла розмістити там 30 літаків та допомогти відновити авіаційну галузь країни після закінчення війни.

"Відкриття повітряного простору та аеропортів надасть AirBaltic додатковий ключовий ринок, враховуючи, що попит на поїздки в Україну високий, сказав Гаус. Перевізник також зможе перетинати повітряний простір України, щоб літати прямішим маршрутом на південь від Латвії в такі пункти призначення, як Дубай та Греція", – повідомляє видання.

Нагадаємо, раніше провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко заявив, що відновити пасажирське авіасполучення в Україні поки що неможливо. Головною перешкодою є неможливість забезпечення безпеки пасажирів.