18-20 річний українець зараз, ну це швидше підліток, аніж дорослий мужик, вважає аналітик

Україна перебуває на межі військової катастрофи через провалену мобілізацію. А зниження мобілізаційного віку про яке всі говорять — це неправильний шлях.

Про це заявив військовий і політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий. Він розповів, які наслідки це може мати для нашої країни.

Дикий наголосив: попри наявність зброї, критично бракує людей для ведення бойових дій. Він вважає, що зниження призовного віку — неправильний шлях, натомість потрібно ефективніше мобілізувати тих, хто вже підпадає під законодавчі вимоги.

Він також назвав кількість людей, яких треба мобілізувати. На думку аналітика, нині необхідно добрати щонайменше пів мільйона військових, що відповідає оцінкам Залужного.

"Я б не хотів вести в бій мобілізований дитсадок, а потім розгрібати його психотравму. Я знаю чудових юнаків, дівчат, які з першого дня війни воюють. Але якщо брати в середньому палаті, то 18-20 річний українець зараз, ну це швидше підліток, аніж дорослий мужик", — сказав Дикий.

Зниження мобілізаційного віку — що відомо

Варто зазначити, що серед населення вже досить давно обговорюють теми про зниження мобілізаційного віку до 18 років та примусовий призов українок на військову службу. Однак у Верховній Раді не мають намірів це запроваджувати.

До слова, США неодноразово закликали знизити мобілізаційний вік в Україні. А у Зеленського відповіли, що ми не можемо озброїти як слід навіть солдатів, які вже є, оскільки партнери сильно зволікають із постачаннями озброєння.

Попри це, в США вперто продовжують довбати цю тему. Так, генерал армії США Бен Годжес нещодавно заявив, що Україні варто замислитися над зниженням мобілізаційного віку, а також залучати до участі у війні молоді, біженців та жінок. В Європі також вважають, що Україні потрібне зниження мобілізаційного віку, щоб розв'язати проблеми на фронті. Якщо цього не зробити, вона незабаром втратить позиції в Курській області. Європейські чиновники кажуть, що президент України Володимир Зеленський неодноразово чув від союзників, що ЗСУ, мовляв, "мають проблему з чисельністю, а не з кількістю озброєння".

Окрім цього, тема зниження мобілізаційного віку, схоже, зруйнувала стосунки президента України Володимира Зеленського з чинним президентом США Джозефом Байденом.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський жорстко відреагував на вимоги знизити мобілізаційний вік.