Хто може стати на військовий облік без ТЦК

Стати на облік зможуть чоловіки і за кордоном

Міністерство оборони України впровадило експериментальний проєкт, який дозволяє чоловікам віком від 16 до 25 років стати на військовий облік без необхідності особисто відвідувати територіальні центри комплектування (ТЦК). Ініціатива реалізована відповідно до Постанови №932, що передбачає інтеграцію реєстру "Оберіг" із Єдиним демографічним реєстром та системою Державної міграційної служби.

Про нововведення розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю DOU. Вона зазначила, що основна мета проєкту — зробити процес військового обліку максимально зручним і доступним.

За її словами, проєкт ухвалили для того, щоб:

Безбар’єрно поставити на облік чоловіків, які перебувають за кордоном. Щоб вони автоматично не стали порушниками лише через неможливість приїхати в Україну.

Розвантажити ТЦК. Чоловіки 16–25 років не підлягають призову без їхньої згоди — тож зусилля ТЦК хочуть зосередити на завданнях мобілізації.

Експеримент триватиме рік. Після завершення цього періоду команда цифровізації Міноборони підготує звіт про ефективність нововведення. У разі позитивних результатів процедуру планують закріпити на законодавчому рівні.

Відповідно до документа, якщо хлопці 16–25 років мають інвалідність чи тяжкі захворювання, вони повинні подати документи про це на розгляд військово-лікарської комісії.

Щоб перевірити, в якому ТЦК ви перебуваєте на обліку, потрібно авторизуватися в застосунку "Резерв+". Потім зателефонуйте до свого ТЦК і дізнайтесь, чи необхідно вам приносити додаткові документи. Проте, під час воєнного стану призов на строкову військову службу не здійснюється. Людину не будуть мобілізовувати, тому немає відповідного обов’язку, зазначають у Міноборони.

Нагадуємо, за несвоєчасне взяття на облік передбачено адміністративну відповідальність. Штраф становить від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Однак якщо юнак ще не досяг відповідного віку для постановки на облік , притягнути його або батьків до відповідальності неможливо.

Також варто зазначити, якщо юнак приписаний до призовної дільниці, це не означає, що його одразу можуть мобілізувати. Відповідно до законодавства, чоловіки можуть бути мобілізовані лише після досягнення 25-річного віку.

Раніше "Телеграф" писав, хто та як може оформити відстрочку від мобілізації через "Резерв+". Деяким людям з інвалідністю дають відстрочку відразу на рік.