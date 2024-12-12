Кто может стать на воинский учет без ТЦК
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Стать на учет смогут мужчины и за границей
Министерство обороны Украины внедрило экспериментальный проект, позволяющий мужчинам в возрасте от 16 до 25 лет встать на воинский учет без необходимости лично посещать территориальные центры комплектования (ТЦК). Инициатива реализована в соответствии с Постановлением №932, предусматривающим интеграцию реестра "Оберег" с Единым демографическим реестром и системой Государственной миграционной службы.
О нововведениях рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью DOU. Она отметила, что основная цель проекта – сделать процесс воинского учета максимально удобным и доступным.
По ее словам, проект был принят для того, чтобы:
- Безбарьерно поставить на учет мужчин, находящихся за границей. Чтобы они автоматически не стали нарушителями только из-за невозможности приехать в Украину.
- Разгрузить ТЦК. Мужчины 16–25 лет не подлежат призыву без их согласия — усилия ТЦК хотят сосредоточить на задачах мобилизации.
Эксперимент будет длиться год. После завершения этого периода команда цифровизации Минобороны подготовит отчет об эффективности инноваций. В случае положительных результатов процедуру планируется закрепить на законодательном уровне.
Согласно документу, если ребята 16–25 лет имеют инвалидность или тяжелые заболевания, они должны подать документы об этом на рассмотрение военно-врачебной комиссии.
Чтобы проверить, в каком ТЦК вы состоите на учете, нужно авторизоваться в приложении "Резерв+". Затем позвоните своему ТЦК и узнайте, необходимо ли вам приносить дополнительные документы. Однако во время военного положения призыв на срочную военную службу не осуществляется. Человека не будут мобилизовывать, поэтому нет соответствующего долга, отмечают в Минобороны.
Напоминаем, за несвоевременное взятие на учет предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен.
Однако если юноша еще не достиг соответствующего возраста для постановки на учет, привлечь его или родителей к ответственности невозможно.
Также стоит отметить, если парень приписан к призывному участку, это не значит, что его сразу могут мобилизовать. Согласно законодательству, мужчины могут быть мобилизованы только по достижении 25-летнего возраста.
Ранее "Телеграф" писал, кто и как может оформить отсрочку от мобилизации через "Резерв+". Некоторым людям с инвалидностью дают отсрочку сразу на год.