Кто может стать на воинский учет без ТЦК

Стать на учет смогут мужчины и за границей

Министерство обороны Украины внедрило экспериментальный проект, позволяющий мужчинам в возрасте от 16 до 25 лет встать на воинский учет без необходимости лично посещать территориальные центры комплектования (ТЦК). Инициатива реализована в соответствии с Постановлением №932, предусматривающим интеграцию реестра "Оберег" с Единым демографическим реестром и системой Государственной миграционной службы.

О нововведениях рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью DOU. Она отметила, что основная цель проекта – сделать процесс воинского учета максимально удобным и доступным.

По ее словам, проект был принят для того, чтобы:

Безбарьерно поставить на учет мужчин, находящихся за границей. Чтобы они автоматически не стали нарушителями только из-за невозможности приехать в Украину.

Разгрузить ТЦК. Мужчины 16–25 лет не подлежат призыву без их согласия — усилия ТЦК хотят сосредоточить на задачах мобилизации.

Эксперимент будет длиться год. После завершения этого периода команда цифровизации Минобороны подготовит отчет об эффективности инноваций. В случае положительных результатов процедуру планируется закрепить на законодательном уровне.

Согласно документу, если ребята 16–25 лет имеют инвалидность или тяжелые заболевания, они должны подать документы об этом на рассмотрение военно-врачебной комиссии.

Чтобы проверить, в каком ТЦК вы состоите на учете, нужно авторизоваться в приложении "Резерв+". Затем позвоните своему ТЦК и узнайте, необходимо ли вам приносить дополнительные документы. Однако во время военного положения призыв на срочную военную службу не осуществляется. Человека не будут мобилизовывать, поэтому нет соответствующего долга, отмечают в Минобороны.

Напоминаем, за несвоевременное взятие на учет предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Однако если юноша еще не достиг соответствующего возраста для постановки на учет , привлечь его или родителей к ответственности невозможно.

Также стоит отметить, если парень приписан к призывному участку, это не значит, что его сразу могут мобилизовать. Согласно законодательству, мужчины могут быть мобилизованы только по достижении 25-летнего возраста.

Ранее "Телеграф" писал, кто и как может оформить отсрочку от мобилизации через "Резерв+". Некоторым людям с инвалидностью дают отсрочку сразу на год.