МАГАТЕ ухвалила резолюцію про неприпустимість російських атак на критично важливу для АЕС інфраструктуру

Ухвалення резолюції є важливим сигналом про підтримку України

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на позачерговому засіданні, ініційованому Україною, 22 голосами ухвалила український проєкт резолюції щодо загроз, які створюють атаки на енергетичну інфраструктуру, що має критичне значення для безпеки українських атомних електростанцій.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

Резолюція наголошує на неприпустимості атак на електричні підстанції, що забезпечують зовнішнє енергопостачання українських АЕС. Такі атаки визнаються прямою загрозою для ядерної безпеки.

Документ зауважує, що ці атаки порушують четвертий із семи невід’ємних принципів ядерної безпеки, визначених Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який вимагає надійного зовнішнього енергопостачання для всіх ядерних об’єктів.

Резолюція закликає МАГАТЕ продовжувати здійснення оцінки ризиків та масштабів пошкоджень енергетичної інфраструктури України, включаючи електричні підстанції, які забезпечують роботу АЕС.

Документ заохочує держави-члени МАГАТЕ надавати політичну, фінансову та технічну підтримку для зміцнення технічної допомоги Україні.

"Ухвалення резолюції є важливим сигналом про підтримку України у протистоянні ядерному тероризму та захисті принципів безпечного використання атомної енергії. Світова спільнота повинна посилити тиск на Росію через її умисні спроби створити радіаційну катастрофу на континенті", — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Визначною є підтримка резолюції членами Ради керуючих МАГАТЕ, які схильні утримуватися при голосуванні за українські резолюції. Бразилія, Гана, Колумбія, Південно-Африканська Республіка. Україна вдячна цим країнам, які своїми голосами підтвердили відповідальне ставлення до глобальної ядерної безпеки та мирного розвитку ядерної енергетики, зазначили в Міненерго.