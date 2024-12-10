Росіяни атакували машину МАГАТЕ на шляху до ЗАЕС: що врятувало експертів (відео)

Співробітники місії не постраждали, а ось машину було пошкоджено

У вівторок, 10 грудня, безпілотний літальний апарат атакував службовий автомобіль МАГАТЕ, який прямував у бік окупованої росіянами Запорізької АЕС.

Про це повідомила пресслужба організації у соцмережі "Х" (колишній "Твіттер"). Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив удар дроном по автомобілю місії.

"Напад на співробітників агентства, які працюють над запобіганням ядерній аварії під час військового конфлікту, є неприпустимим", — йдеться у повідомленні.

Тим часом народний депутат України 8-го та 0-го скликань Сергій Рудик опублікував у Facebook відео наслідків удару по машині МАГАТЕ. Політик звинуватив росіян в атаці на транспортний засіб місії та заявив, що від загибелі співробітників МАГАТЕ врятувало те, що машина була броньованою.

За словами Рудика, росіянам вкотре була потрібна кров з метою звалити провину на Україну. Відреагував на удар по машині і президент України Володимир Зеленський – на своїй сторінці в Telegram він опублікував фото наслідків атаки.

"Цей напад наочно продемонстрував, як Росія ставиться до всього, що пов’язано з міжнародним правом, міжнародними інституціями та безпекою. Росіяни не могли не знати про свою ціль. Вони точно знали, що робили, і діяли свідомо", — написав Зеленський.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Запоріжжі продовжуються рятувальні роботи після російського удару 10 грудня.