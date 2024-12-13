Кто из мужчин чаще всего попадает в штурмовые бригады

Все зависит от потребностей армии

В основном в штурмовые подразделения попадают мобилизованные в возрасте до 45 лет. Старшие люди служат в подразделениях обеспечения, артиллерии или инженерных войсках.

Об этом рассказал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало в интервью "Суспільному". По его словам, молодые мужчины в основном попадают в штурмовые бригады.

"Люди старше 45 лет — в подразделения обеспечения, артиллерии, инженерных войск и других структур Сил обороны, таких как пограничники, Нацгвардии или Государственной службы специального транспорта", — отмечает представитель ТЦК.

Монукало отметил, что трудно точно сказать, какие подразделения нуждаются больше всего в военных, ведь это зависит от конкретных потребностей армии в это время.

Напоминаем, что мобилизация мужчин после 50 лет проводится исключительно по специальному распоряжению Генерального штаба ВСУ. Для каждого мобилизованного в этом возрасте должен быть издан индивидуальный приказ , обосновывающий его необходимость и назначение в конкретное подразделение.

Граждан 50-60 лет, имеющие военный опыт или специальности, нужные армии, могут привлекать в подразделения обеспечения или государственной службы специального транспорта.

Обычно таких лиц не вовлекают в штурмовые подразделения. Перед мобилизацией обязательно проводится военно-врачебная комиссия (ВВК), которая оценивает их пригодность к службе.

Ранее "Телеграф" писал, почему мужчин после 50 лет не мобилизуют. В учебных центрах ВСУ на сегодня осталось менее десятка мобилизованных, которым за 50 лет.