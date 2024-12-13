В Украине пересмотрят тарифы на воду: сколько придется платить в 2025 году

В регуляторе рассказали, к чему стоит готовиться украинцам

В Украине в 2025 году могут измениться тарифы на поставку воды и водоотвод.

Соответствующее решение было принято на заседании Национальной комиссии по вопросам государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг.

С 1 января 2025 года регулятор предлагает установить тарифы на водоотвод для ряда региональных водоканалов. Например, тариф от "Киевводоканала" предлагают установить на уровне 10,94 гривен, от "Днепрводоканала" — 12,65 гривен, от "Харьковводоканала" — 14,66 гривен.

Стоимость одного кубометра воды для небытовых пользователей с первых дней Нового года тоже может измениться. У "Днепрводоканала" один кубометр будет стоить 26,05 гривен, у "Киевводоканала" — 22,87 гривен, у "Харьководоканала" — 32,4 гривен.

В то же время в регуляторе отметили, что бытовые пользователи и далее будут платить за централизованное водоснабжение и водоотвод по ценам, которые были утверждены по состоянию на 24 февраля 2022 года, т.е, на момент начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ВПЛ могут получить компенсацию на коммуналку.