"Продовжуємо розвивати соціальні ініціативи для тих, хто потребує допомоги найбільше" - депутат Бондарєв

Сотні людей кожного дня отримують гарячі обіди в Ірпені безкоштовно

В соціальній їдальні Ірпеня протягом кожного дня продовжують надавати комплексні обіди людям, які потрапили в скрутне становище. До ініціативи доєднуються нові благодійні організації, щоб об’єднали зусилля для допомоги тим, хто цього найбільше потребує.

Про це повідомляє народний депутат Костянтин Бондарєв у себе на фейсбук.

"Мав честь зустрітися з представниками громадських організацій "Ініціативне покоління" та "Кримський фронт", які своєю щоденною працею змінюють життя наших людей на краще. Разом із партнерами з Remar Ukraine та громадською ініціативою "Ініціативне покоління" ми підписали важливий меморандум про співпрацю, який закладає основу для спільних проєктів, спрямованих на підтримку тих, хто опинився у складних життєвих обставинах" — зазначає народний депутат.

За словами Костянтина Бондарєва, розширення соціальних ініціатив спрямовано на допомогу переселенцям, людям похилого віку та тим, хто постраждав від війни. Домовилися вести спільну роботу над забезпеченням життєвих потреб найвразливіших верств населення.

"Напередодні Різдва та Нового Року привітали та подарували нашим відвідувачам їдальні набори індивідуальної гігієни та теплі ковдри. Ця зустріч — яскравий приклад того, як спільними зусиллями ми можемо досягати великих результатів. Щиро вдячний командам "Ініціативного покоління", "Кримського фронту" за вашу працю і віру в людей. Разом ми не тільки підтримуємо наших громадян, а й будуємо сильну, згуртовану Україну. Кожен із нас є частиною великої справи, і я впевнений, що попереду в нас ще багато успішних проєктів" — йдеться в дописі.

"Загалом в нашій соціальній їдальні в місті Ірпінь щоденно отримують гарячі обіди близько 500 людей. Вже протягом трьох років кожного дня їдальня відкриває свої двері для людей які потребують підтримки. Друзі, пам’ятаймо: наша сила — в єдності. Разом до перемоги і кращого майбутнього! Разом ми зможемо більше" — підсумував Костянтин Бондарєв