"Продолжаем развивать социальные инициативы для тех, кто нуждается в помощи больше всего" — депутат Бондарев

Сотни людей каждый день получают горячие обеды в Ирпене бесплатно

В социальной столовой Ирпеня каждый день продолжают предоставлять комплексные обеды людям, попавшим в затруднительное положение. К инициативе присоединяются новые благотворительные организации, чтобы объединить усилия для помощи тем, кто в этом больше всего нуждается.

Об этом сообщает народный депутат Константин Бондарев у себя на фейсбуке.

"Имел честь встретиться с представителями общественных организаций "Инициативное поколение" и "Крымский фронт", которые своим ежедневным трудом меняют жизнь наших людей к лучшему. Вместе с партнерами из Remar Ukraine и общественной инициативой "Инициативное поколение" мы подписали важный меморандум о сотрудничестве, который закладывает основу для совместных проектов, направленных на поддержку оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах" – отмечает народный депутат.

По словам Константина Бондарева, расширение социальных инициатив направлено на помощь переселенцам, пожилым людям и пострадавшим от войны. Договорились вести совместную работу по обеспечению жизненных потребностей самых уязвимых слоев населения.

"В канун Рождества и Нового Года поздравили и подарили нашим посетителям столовые наборы индивидуальной гигиены и теплые одеяла. Эта встреча — яркий пример того, как совместными усилиями мы можем достигать больших результатов. Искренне благодарен командам "Инициативного поколения", "Крымского фронта" за ваш труд и веру в людей. Вместе мы не только поддерживаем наших граждан, но и строим сильную, сплоченную Украину. Каждый из нас является частью большого дела, и я уверен, что впереди у нас еще много успешных проектов" — говорится в посте.

"В целом в нашей социальной столовой в городе Ирпень ежедневно получают горячие обеды около 500 человек. Уже в течение трех лет каждый день столовая открывает свои двери для нуждающихся в поддержке. Друзья, помним: наша сила — в единстве. Вместе к победе и лучшему будущему! Вместе мы сможем больше" — подытожил Константин Бондарев.