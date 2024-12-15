Спят и видят. Почему многие ректоры хотят отменить ВНО

Из 100 тысяч "пожилых" студентов отчислили уже 23 тысячи

Зачисление десятков тысяч мужчин в возрасте от 30 лет, не сдававших внешнее независимое оценивание (ВНО), в вузы на дневную форму учебы могло стать следствием взяточничества в системе высшего образования. Многие абитуриенты пошли в вузы не для повышения своего образовательного уровня, а за отсрочкой от службы в армии во время войны, и держатся там также благодаря взяткам, хотя 23 тысячи из них уже отчислили.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал первый образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев. Он объяснил, почему ректоры многих вузов выступают за отмену ВНО.

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— Тут ответ очевиден — это следствие взяточничества тех, кто принимает решение о зачислении студентов и неотчислении, когда они не посещают занятия. Это взятки, — говорит педагог.

По его словам, "многие ректоры спят и видят, чтобы отменить ВНО", чтобы можно было брать взятки на вступлении.

— Я не скажу, что система ВНО совершенна, но она дает возможность ребенку из семьи без огромного состояния учиться в приличном университете, — говорит образовательный омбудсмен. — И это очень не нравится тем, кто как раз и зачислял за взятки этих т.н. "студентов". Эти 23 тысячи отчислили не за то, что им 30 лет, а за то, что они не учатся. Если человек даже в 30 лет пошел в университет и там реально учится, его никто не отчислит. Я, по крайней мере, таких случаев не знаю, — подытожил Сергей Горбачев.

"Телеграф" писал, что в Украине число новых студентов-мужчин в возрасте от 30 лет в 2022-2023 годах выросло в 23 раза и достигло 100 тысяч.