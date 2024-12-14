В Одесі пролунали вибухи: перші подробиці

Під час російських атак українців закликають перебувати у безпечних місцях

У суботу, 14 грудня, росіяни вкотре атакували Одесу. Близько 15.00 у місті пролунала низка потужних вибухів.

Про це повідомляють місцеві Telegram – канали. На даний момент про постраждалих нічого не відомо.

Місцеві паблики публікують фото задимлення після вибухів. Незадовго перед вибухами Повітряні Сили України попередили, що у напрямку Одеси існує загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

Обставини події встановлюються. Повідомляється, що після вибуху над містом також видніються сліди в небі.

Нагадаємо, 13 грудня росіяни запустили Україною ракети, у тому числі і "Калібри", також вони атакували балістикою. Крім того, ворог підняв у небо МіГ-31, тривога поширилась у всій Україні.

Активно працювала ППО, у тому числі й у Київській області. Вибухи лунали на Харківщині, Полтавщині, Хмельниччині. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 13 листопада, після 73 днів перерви, Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами та використала для повітряного удару стратегічну авіацію. Ракетний удар не був масованим, але під прицілом Путіна опинився виключно Київ та столичний регіон. Більшість аналітиків та військових експертів попередили, що це могла бути "репетиція" перед дійсно масованим ракетним ударом, мовляв, ворог накопичив достатню кількість ракет за більш ніж два місяці "затишшя".