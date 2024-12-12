Чечню потужно атакували БпЛА, є постраждалі: Кадиров уже погрожує помстою (фото, відео)

Місто знаходиться далеко від України

У четвер, 12 грудня, глава Чеченської Республіки (РФ) Рамзан Кадиров підтвердив чергову атаку із застосуванням безпілотника на будівлю полку спецпризначенців у місті Грозний цієї ночі. Нібито внаслідок цього поранення отримали чотири бійці.

Про це повідомляє сам Кадиров на своїй сторінці у Телеграм. За його словами, начебто над казарменними будинками полку поліції ім. Ахмата Кадирова Міністерства внутрішніх справ у Чечні був збити безпілотник, а уламки при падінні "викликали невелику пожежу, яку швидко загасили".

"Серйозно ніхто не постраждав. Легкі поранення отримали 4 бійці варти. Особовий склад, що чергував, у цей час перебував у захищених від подібних атак приміщеннях", — стверджує глава Чечні.

Він додав, що "якихось серйозних пошкоджень будівля не отримала". "БПЛА, що здетонував у повітрі, пошкодив покрівлю і вибив шибки".

За "доброю російською" традицією він обвинувачує Україну в цьому ударі. Глава тік-ток військ заявив про намір помститися.

Крім того, він розповів нібито про готовність резерву із 84-х тисяч "добровольців та бійців підрозділів із Чеченської Республіки висунутись на передову за першим наказом".

"Ми цього так не залишимо! І лише за цих 4 поранених ми покладемо 400 укронатівців", — стверджує Кадиров.

Дронові удари по Грозному — що відомо

Цієї ночі, 12 грудня, стало відомо про вибухи в столиці Чечні. Там відбулася повітряна атака із застосуванням БПЛА по будівлі другого полку МВС.

В мережі також з'явилися кадри про "приліт" у Грозному. В пабліках також писали, що 5 машин "швидкої" відвезли поранених.

Зверніть увагу! До Грозного 1,5 тис. км від України. "Телеграф" показує на карті, де знаходиться місто.

До слова, це не перша атака дронів в Чечні. Близько тижня тому у Грозному також прогримів вибух. Тоді ж, 4 грудня, глава Чечні Рамзан Кадиров визнав атаку БПЛА на полк поліції спецпризначення імені Ахмата Кадирова.

Наприкінці жовтня "Телеграф" писав, що у Чечні дрони атакували університет спецназу Кадирова.