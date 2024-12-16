Поспішала до рідних на свята: що відомо про доньку співачки Ірини Борисюк, яка загинула у ДТП (фото)

Дівчина гастролювала з оркестром у Європі та поспішала на свята до сім’ї

У неділю, 15 грудня, на автотрасі "Тернопіль — Львів — Рава-Руська" сталася масштабна ДТП зі смертельним наслідком. Як виявилося, серед семи загиблих в автокатастрофі була 24-річна дочка відомої співачки та телеведучої Ірини Борисюк. Дівчина поверталася із закордону, щоб провести різдвяні свята разом із сім’єю.

"Телеграф" розповість, що відомо про Ренату Дзігасову, яка трагічно загинула у страшній автокатастрофі.

Рената Дзігасова – єдина донька співачки Ірини Борисюк

У жахливій дорожньо-транспортній пригоді за участю пасажирського мікроавтобуса загинула єдина дочка відомої співачки Ірини Борисюк та українського борця, тренера збірної України Артура Дзігасова 24-річна Рената Дзігасова. Як з’ясувало тернопільське видання "20 хвилин", дівчина поверталася додому до рідних після туру по Європі.

Відомо, що в останні роки Рената Дзігасова жила та працювала за кордоном. Вона була молодою талановитою скрипалькою, виступала у складі оркестру та останнім часом багато гастролювала. А коли тур закінчився, дівчина вирішила приїхати в Україну до родини, щоб разом провести різдвяні свята.

У своєму резюме на сайтах пошуку роботи Рената Дзігасова писала про себе, що вона музикант, грає на скрипці та навчалася у Львівській музичній академії. При цьому дівчина вказувала, що цікавиться мистецтвом кіно та різними рекламними роликами, і хотіла б спробувати себе у цій сфері.

Мама загиблої дівчини — співачка та телеведуча Ірина Борисюк, яка була учасницею талант-шоу "Х-Фактор", часто публікувала в соцмережі милі фото з єдиною донькою Ренатою. І дуже тішилася, коли її дочка вступила до музичної академії. Тепер на сторінці співачки в Instagram українці пишуть слова співчуття та підтримки.

Раніше "Телеграф" писав, що у поліції розповіли подробиці смертельної ДТП біля Львова. Інцидент стався на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська.