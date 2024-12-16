Спешила к родным на праздники: что известно о дочери певицы Ирины Борисюк, которая погибла в ДТП (фото)

Девушка гастролировала с оркестром в Европе и спешила на праздники к семье

В воскресенье, 15 декабря, на автотрассе "Тернополь — Львов — Рава-Русская" произошло масштабное ДТП со смертельным исходом. Как оказалось, среди семи погибших в автокатастрофе была 24 летняя дочь известной певицы и телеведущей Ирины Борисюк. Девушка возвращалась из заграницы, чтобы провести рождественские праздники вместе с семьей.

"Телеграф" расскажет, что известно о Ренате Дзигасовой, которая трагически погибла в страшной автокатастрофе.

Рената Дзигасова — единственная дочь певицы Ирины Борисюк

В ужасном дорожно-транспортном происшествии при участии пассажирского микроавтобуса погибла единственная дочь известной певицы Ирины Борисюк и украинского борца, тренера сборной Украины Артура Дзигасова 24-летняя Рената Дзигасова. Как выяснило тернопольское издание "20 хвилин", девушка возвращалась домой к родным после тура по Европе.

Известно, что в последние годы Рената Дзигасова жила и работала за границей. Она была молодой талантливой скрипачкой, выступала в составе оркестра и в последнее время много гастролировала. А когда тур закончился девушка решила приехать в Украину к семье, чтобы вместе провести рождественские праздники.

В своем резюме на сайтах поиска работы Рената Дзигасова писала о себе, что она музыкант, играет на скрипке и училась во Львовской музыкальной академии. При этом девушка указывала, что интересуется искусством кино и разными рекламными роликами, и хотела бы попробовать себя в этой сфере.

Мама погибшей девушки — певица и телеведущая Ирина Борисюк, которая была участницей талант-шоу "Х-Фактор", часто публиковала в соцсети милые фото с единственной дочкой Ренатой. И очень радовалась, когда ее дочь поступила в музыкальную академию. Теперь на странице певицы в Instagram украинцы пишут слова соболезнований и поддержки.

Ранее "Телеграф" писал, что в полиции рассказали подробности смертельного ДТП возле Львова. Инцидент произошел на трассе Тернополь — Львов — Рава-Русская.