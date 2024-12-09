Підлеглі мера могли влаштувати п'яну ДТП у Житомирській області (відео)
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Жигуль вилетів на зустрічку
У мережі розгоряється черговий скандал через ймовірну ДТП в Житомирській області. Аварій нібито спричинив водій міського голови Радомишля.
Про це повідомляє користувач Оксен Копистка. Він же публікує відео з п'яним учасником ДТП.
"Радник міського голови Володимира Тетірського — Міша Калініченко та водій мера вчергове влаштували пʼяне ДТП в Радомишлі, наїхавши на пішоходів! Надіємося цього разу Національна поліція зможе покарати злочинців", — йдеться у повідомлені.
Зауважимо, що на відео чоловік на підпитку мало говорить та майже не пересувається. Він також відмовляється пройти тест на алкогольне чи наркотичне сп'яніння. Проте на кадрах чоловік з водієм спілкуються без присутності поліції. З розмови зрозуміло, що п'яний водій виїхав на зустрічну смугу та створив аварійну ситуацію.
"Будеш знати як по зустрічці їхати. Зараз приїдуть патрульні все перевірять. Ти мене мало не збив, а щоб я тоді робив? Машину за власні кошти ремонтував?" — каже чоловік на відео.
Додамо, що він також показав номерні знаки авто та його зовнішній вигляд. Ймовірніше, це була машина ВАЗ LADA "Жигули", з номерним знаком АВ8715.
"Всі можуть побачити справжнє обличчя нашої міської ради! Ганьба!" — додає Копистка.
Офіційно цей інцидент наразі не висвітлювала ані поліція Житомирської області, ані адміністрація населеного пункту.
Раніше "Телеграф" розповідав, що мажору, який причетний до смертельної ДТП у Дніпрі, обрали запобіжний захід.