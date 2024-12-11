Рух ускладнено, автівку зім'яло вщент: під Києвом сталася ДТП з постраждалим (фото, відео)

"Телеграфу" прокоментували подію у поліції

У середу, 11 грудня, на Гостомельському шосе зі сторони столиці сталась ДТП. Зіткнулися Mercedes Sprinter та Таврія, внаслідок цього є постраждалий.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Там опублікували відповідні фото.

"ДТП на Варшавській трасі: зіткнулися Mercedes Sprinter та Таврія. За попередніми даними, внаслідок зіткнення є постраждалий. Рух ускладнений. Станом на 09:15: повідомляють, що Варшавка повністю стоїть", — пише телеграм-канал.

Що кажуть у поліції

На місці події перебувають усі відповідні служби. Патрульні забезпечують безпеку та регулювання дорожнього руху.

"У зв'язку з ДТП на Гостомельському шосе, рух транспорту ускладнений в обох напрямках", — йдеться у повідомленні.

"Телеграф" звернувся до речниці Патрульної поліції у місті Києві за коментарем щодо ДТП. Вона підтвердила, що наразі відомо про постраждалого.

"Обставини дорожньо-транспортної пригоди наразі з'ясовуються. Патрульні здійснюють регулювання руху, слідкують за безпекою. Допомогу надає швидка та ДСНС. На місці працюють слідчі", — прокоментувала вона.

За інформацією Патрульної поліції, рух ускладнений наразі в обох напрямках.

Раніше "Телеграф" писав, що підлеглі мера могли влаштувати п'яну ДТП у Житомирській області.