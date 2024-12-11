Чи можуть затримати, якщо відмовився від повістки

У деяких випадках поліція може застосовувати спеціальні заходи

Під час мобілізації військовозобов’язані українці повинні бути готові до оповіщення будь-де. А відмова від отримання повістки передбачає адміністративну відповідальність.

Порядок вручення повістки регулює Постанова Кабінету Міністрів №560. Згідно з чинним законодавством, факт вручення повістки військовозобов'язаному може підтверджуватися не лише його особистим підписом, але й відеозаписами, які фіксують відмову від отримання документа або спробу уникнути контакту з уповноваженою особою.

У разі відмови громадянина від отримання повістки складається акт , що підписується двома членами групи оповіщення. Цей документ реєструється у територіальному центрі комплектування (ТЦК) і стає підставою для притягнення особи до відповідальності .

Якщо громадянин відмовляється співпрацювати, поліцейські, залучені до групи оповіщення, мають право затримати його для доставлення до найближчого ТЦК. Затримання дозволяється на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Доставляти та утримувати чоловіка у районного ТЦК можуть не більше 3-х годин. У разі опору можуть застосовуватися спеціальні заходи , такі як наручники або інші способи примусового утримання.

Відповідальність за порушення

Військовозобов'язаних, які відмовляються від повістки, можуть притягнути до відповідальності за порушення правил військового обліку. За статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Також чоловіку можуть вручити нову повістку для уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії.

Нагадуємо, що повістку повинні вручати лише особисто або через уповноважених осіб під підпис. Її також можуть надіслати поштою, але з обов’язковим повідомленням про вручення.

Повістка повинна бути належним чином оформлена, а її вручення — відбуватися без примусу. Документи, видані на блокпостах або в громадському транспорті без підтвердження особистих даних , є недійсними.

Раніше "Телеграф" писав, що буде, якщо не показати представникам ТЦК військовий квиток. За порушення правил військового обліку передбачено штраф.