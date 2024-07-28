"Вагнерівці в трусиках проти туарегів": у мережі — хвиля мемів після розгрому російських найманців

На знищення росіян у Малі відреагували й відомі блогери

У Малі колона російської приватної військової компанії "Вагнер" потрапила до засади. Повстанці-туареги поранили та вбили десятки найманців ПВК.

Це викликало великий резонанс в Україні. Зокрема, причиню цього стало те, що представник повстанців запропонував передати полонених вагнерівців нашій країні.

На це вже відреагували відомі українські блогери. Так, Сергій Стерненко подякував повстанцям, а також запропонував надати їм безпілотники для знищення росіян.

Крім того, користувачі соцмереж почали публікувати меми на тему розгрому вагнерівців. Дехто у мемі навіть натякнув на нібито причетність до цих подій українських спецслужб.

Нагадаємо, у Республіці Малі колона російської приватної військової компанії "Вагнер" потрапила до засади. Повстанці-туареги у прикордонному місті Тінзауатен поранили та вбили десятки найманців ПВК, у тому числі ліквідували відомого російського пропагандиста та автора російського Telegram-каналу Grey Zone із позивним "Білий".

Раніше "Телеграф" писав про те, що восени 2023 року в Африці розбився військовий літак із найманцями ПВК "Вагнера". Під час приземлення літак не зміг загальмувати.