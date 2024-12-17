Чим швидше ухвалимо закон, тим швидше отримаємо 2200 МВт нових потужностей, – Нагорняк про ХАЕС

Народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що добудова 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС є ключовим кроком для енергетичної безпеки України. За його словами, ухвалення відповідного законопроєкту у Верховній Раді дозволить якнайшвидше почати роботи й додати до енергосистеми країни 2200 мегаватів.

"Будівництво 3-го та 4-го енергоблоків ХАЕС – це стратегічне завдання. Чим швидше ми ухвалимо цей закон, тим швидше почнеться відлік часу для реалізації проєкту. Потрібно 4 роки для завершення 3-го блоку, який готовий на 70%, і близько 5 років для 4-го блоку", – зазначив Нагорняк.

Депутат підкреслив, що Україна не може зволікати, адже після втрати Запорізької АЕС в енергосистемі утворився значний дефіцит, який потрібно компенсувати.

"Не добудовувати атомні блоки сьогодні – це як не будувати захисні споруди чи не купувати зброю. Ми маємо забезпечити стабільність нашої енергосистеми, і ХАЕС – це реальний шлях до цього", – додав Нагорняк.

За його словами, ухвалення законопроєкту дасть змогу "Енергоатому" завершити проєктно-кошторисну документацію, пройти необхідні експертизи й почати будівельні роботи. Депутат закликав колег по парламенту свідомо підійти до голосування й підтримати законопроєкт.

Нагадаємо, МАГАТЕ надасть консультативну та експертну підтримку в добудові енергоблоків номер 3 та 4 Хмельницької АЕС.