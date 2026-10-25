Григорій Козловський робить ставку на футбольну науку: як Академія "Руху" впроваджує ШІ і технології майбутнього

Як меценат впроваджує сучасні технології у спорт

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Засновник ФК "Рух" Григорій Козловський виступає за нову модель розвитку українського футболу, у якій важливу роль відіграють сучасні технології, спортивна наука та співпраця між футбольними академіями. У Львові на клубній базі "жовто-чорних" в пресцентрі комплексу Emily відбулась конференція "Спортивна наука в Академії "Руху", під час якої Григорій Козловський разом з командою презентували власні напрацювання та запросили представників інших команд до професійного діалогу.

Головна ідея ініціативи Григорія Козловського полягає в тому, що якісна підготовка футболістів потребує системного підходу. Недостатньо мати талановитих дітей і кваліфікованих тренерів – необхідно також створити належні умови для фізичного розвитку, відновлення, медичного супроводу та індивідуальної роботи з кожним спортсменом.

Саме тому "Рух" розвиває спортивну лабораторію, використовує цифрові інструменти й штучний інтелект, а також вивчає досвід провідних європейських академій. Клуб прагне не лише вдосконалювати власну систему, а й зробити свої напрацювання корисними для всього українського футболу.

Григорій Козловський: конкуренція має розвивати, а не роз’єднувати клуби

Під час конференції засновник "Руху" Григорій Козловський наголосив на важливості здорової конкуренції між футбольними академіями. На його думку, протистояння на полі не повинно заважати клубам обмінюватися досвідом і спільно працювати над покращенням підготовки молодих гравців.

"Практика показала, що наявність лише однієї-двох професійних академій недостатня. Лише в здоровій спортивній конкуренції можна створити дійсно якісні умови для роботи з гравцями. І я наголошую, що йдеться саме про конкуренцію, бо ми – не вороги один одному", – заявив Григорій Козловський.

Ця позиція стала одним із головних посилів заходу. До конференції долучилися представники "Динамо", "Полісся" та Української асоціації футболу. Учасники обговорили сучасні методи підготовки спортсменів, обмінялися досвідом і відзначили важливість системної роботи з дітьми.

Для Григорія Козловського розвиток футбольної академії – це можливість зробити внесок у майбутнє українського спорту. Адже сильні клубні структури створюють умови не лише для підготовки професійних футболістів, а й для формування конкурентного середовища, у якому зростатиме рівень національного футболу.

Григорій Козловський

Технології, медицина та аналітика змінюють підготовку футболістів

Одним із практичних прикладів такого підходу стала система спортивної науки, яку розвиває "Рух". У клубі об’єднують дані про фізичний стан, показники та динаміку росту футболістів, щоб тренери могли точніше планувати підготовку, а медичний штаб – своєчасно реагувати на потенційні ризики.

Внутрішня програма Sport Science використовує штучний інтелект для опрацювання інформації та спрощення комунікації між різними підрозділами клубу. За словами представників академії, система вже працює з понад 250 показниками, а в перспективі їх кількість планують збільшити до понад 350.

Особливе значення ці інструменти мають для дитячо-юнацького футболу. У період активного росту фізичні можливості спортсменів змінюються, тому тренувальні навантаження потрібно адаптувати до індивідуальних потреб. Науковий підхід допомагає краще оцінювати потенціал футболістів, відстежувати їхній прогрес і знижувати ризик травм.

Григорій Козловський переконаний, що розвиток футболу неможливий без готовності вчитися, експериментувати та впроваджувати нові рішення. Саме тому "Рух" вивчає практики "Баварії" та нідерландського АЗ, водночас презентуючи іншим клубам власні методики й досвід організації тренувального процесу.

Конференція "Спортивна наука в Академії "Руху"

Мета "Руху" – довгостроковий розвиток українського футболу

У клубі наголошують, що спортивна наука – це не разова інвестиція, а тривалий процес, який потребує постійного оновлення обладнання, навчання фахівців і вдосконалення внутрішніх систем. Саме комплексна робота тренерів, медиків, аналітиків і керівництва дозволяє створювати умови для стабільного прогресу футболістів.

Григорій Козловський робить ставку на модель, за якої академія не обмежується короткостроковими результатами, а працює на перспективу. Відкритість до професійного діалогу та обміну знаннями має допомогти сформувати в Україні сильніше футбольне середовище.

В Академії та ФК "Рух" планують продовжувати подібні зустрічі, щоб залучати до обговорення дедалі більше фахівців і клубів. Така співпраця може стати важливим кроком до підвищення якості дитячо-юнацького футболу та створення нових можливостей для талановитих українських гравців.

Конференція "Спортивна наука в Академії "Руху"

Григорій Козловський поєднує розвиток футболу з благодійністю

Окрім роботи над футбольною інфраструктурою та підготовкою молодих спортсменів, ФК "Рух" долучається до благодійних заходів на підтримку українських захисників. У жовтні на базі оздоровчого комплексу Emily Resort у Львові вчетверте відбувся благодійний футбольний турнір "Кубок Героїв", присвячений Дню захисників та захисниць України. Ініціатором заходу виступив ФК "Рух" разом із засновником клубу, бізнесменом і меценатом Григорієм Козловським.

Григорій Петрович Козловський – український бізнесмен, засновник Академії та ФК "Рух", меценат, благодійник. З перших днів повномасштабного вторгнення він разом з "жовто-чорною" родиною системно підтримує Збройні Сили України, а також активно фінансує соціальні, реабілітаційні та спортивні проєкти.

Конференція "Спортивна наука в Академії "Руху"

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