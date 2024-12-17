Чем быстрее примем закон, тем быстрее получим 2200 МВт новых мощностей, – Нагорняк о ХАЭС

Народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что достройка 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС является ключевым шагом для энергетической безопасности Украины. По его словам, принятие соответствующего законопроекта в Верховной Раде позволит как можно быстрее начать работу и добавить в энергосистему страны 2200 мегаватт.

"Строительство 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС – это стратегическая задача. Чем быстрее мы примем этот закон, тем быстрее начнется отсчет времени для реализации проекта. Нужно 4 года для завершения 3-го блока, который готов на 70%, и около 5 лет для 4-го блока", – отметил Нагорняк.

Депутат подчеркнул, что Украина не может откладывать, ведь после потери Запорожской АЭС в энергосистеме образовался значительный дефицит, который нужно компенсировать.

"Не достраивать атомные блоки сегодня – это как не строить защитные сооружения или не покупать оружие. Мы должны обеспечить стабильность нашей энергосистемы, и ХАЭС – это реальный путь к этому", – добавил Нагорняк.

По его словам, принятие законопроекта позволит "Энергоатому" завершить проектно-сметную документацию, пройти необходимые экспертизы и начать строительные работы. Депутат призвал коллег по парламенту сознательно подойти к голосованию и поддержать законопроект.

Напомним, МАГАТЭ предоставит консультативную и экспертную поддержку в достройке энергоблоков номер 3 и 4 Хмельницкой АЭС.