Досить говорити "пока". Як правильно прощатися українською

Є велика кількість інших варіантів фраз та слів

В українській мові величезна кількість синонімів, якими можна замінити банальне "пока/бувай". Існує щонайменше дев’ять фраз і слів, які доречно використовуватиме при прощанні з людиною.

"Телеграф" розповідає, що краще сказати у цьому випадку. При цьому важливо уточнити, що потрібний варіант залежатиме від ситуації, в якій ви прощаєтесь.

Мовники ділять прощання українською мовою на два типи — коли ви з цією людиною ще побачитеся або зв’яжетесь найближчим часом і коли розлука буде довгою.

Як прощатися з людиною, якщо ви скоро побачитеся:

До побачення! / Побачимося!;

До зустрічі! / Зустрінемося!;

До зв’язку! / Зв’яжемося!;

До завтра/вечора/вівторка/вихідних!;

Спишемося! / Зідзвонимося!.

Як прощатися на довго:

Хай/нехай щастить!;

Усього найкращого!;

Бувайте здорові!;

Щасливо!.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно побажати здоров’я людині українською мовою, коли той чхнув. Українці використовують два варіанти: "Будь здоровий" або "Будь здоровий". Однак із них насправді правильний лише один.