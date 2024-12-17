Рус

Досить говорити "пока". Як правильно прощатися українською

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як правильно прощатися українською мовою Новина оновлена 17 грудня 2024, 08:54
Як правильно прощатися українською мовою. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Є велика кількість інших варіантів фраз та слів

В українській мові величезна кількість синонімів, якими можна замінити банальне "пока/бувай". Існує щонайменше дев’ять фраз і слів, які доречно використовуватиме при прощанні з людиною.

"Телеграф" розповідає, що краще сказати у цьому випадку. При цьому важливо уточнити, що потрібний варіант залежатиме від ситуації, в якій ви прощаєтесь.

Мовники ділять прощання українською мовою на два типи — коли ви з цією людиною ще побачитеся або зв’яжетесь найближчим часом і коли розлука буде довгою.

Як прощатися з людиною, якщо ви скоро побачитеся:

  • До побачення! / Побачимося!;
  • До зустрічі! / Зустрінемося!;
  • До зв’язку! / Зв’яжемося!;
  • До завтра/вечора/вівторка/вихідних!;
  • Спишемося! / Зідзвонимося!.

Як прощатися на довго:

  • Хай/нехай щастить!;
  • Усього найкращого!;
  • Бувайте здорові!;
  • Щасливо!.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно побажати здоров’я людині українською мовою, коли той чхнув. Українці використовують два варіанти: "Будь здоровий" або "Будь здоровий". Однак із них насправді правильний лише один.

Теги:
#Україна #Українська мова #Правила #Прощання