Досить говорити "пока". Як правильно прощатися українською
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Є велика кількість інших варіантів фраз та слів
В українській мові величезна кількість синонімів, якими можна замінити банальне "пока/бувай". Існує щонайменше дев’ять фраз і слів, які доречно використовуватиме при прощанні з людиною.
"Телеграф" розповідає, що краще сказати у цьому випадку. При цьому важливо уточнити, що потрібний варіант залежатиме від ситуації, в якій ви прощаєтесь.
Мовники ділять прощання українською мовою на два типи — коли ви з цією людиною ще побачитеся або зв’яжетесь найближчим часом і коли розлука буде довгою.
Як прощатися з людиною, якщо ви скоро побачитеся:
- До побачення! / Побачимося!;
- До зустрічі! / Зустрінемося!;
- До зв’язку! / Зв’яжемося!;
- До завтра/вечора/вівторка/вихідних!;
- Спишемося! / Зідзвонимося!.
Як прощатися на довго:
- Хай/нехай щастить!;
- Усього найкращого!;
- Бувайте здорові!;
- Щасливо!.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно побажати здоров’я людині українською мовою, коли той чхнув. Українці використовують два варіанти: "Будь здоровий" або "Будь здоровий". Однак із них насправді правильний лише один.