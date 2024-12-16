Не тільки шампанське. Як українською цікаво називати ігристе вино
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Існує аж чотири варіанти
В українській мові існує багато відповідників російським словам та кальці. У багатьох виникає питання: чи дійсно шампанське — росіянізми.
За даними українського тлумачного словника, в нашій мові є слово шампанське, яке означає ігристе виноградне вино. Проте до нього існує кілька цікавих синонімів.
Як замінити шампанське у повсякденному житті на інше слово того ж значення розповів портал "Словотвір". Зазначається, що є всього чотири варіанти.
Синоніми до слова шампанське:
- винограй;
- пінне вино;
- грайвинець;
- закарпатнина.
Зауважимо, що казати українською шампанське правильно, а вищевикладені слова наведені для збагачення словникового запасу.
Для довідки
Шампанське – це вид ігристого вина, але не будь-яке ігристе вино може називатися "Шампанське". Назва походить з регіону Шампань із Франції. Назва "Шампанське" має особливий захист – як "назва місця походження", з якого даний товар походить. Саме тому у магазинах традиційне шампанське, яким ми його називаємо, підписують ігристе вино.
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