Не тільки шампанське. Як українською цікаво називати ігристе вино

Існує аж чотири варіанти

В українській мові існує багато відповідників російським словам та кальці. У багатьох виникає питання: чи дійсно шампанське — росіянізми.

За даними українського тлумачного словника, в нашій мові є слово шампанське, яке означає ігристе виноградне вино. Проте до нього існує кілька цікавих синонімів.

Як замінити шампанське у повсякденному житті на інше слово того ж значення розповів портал "Словотвір". Зазначається, що є всього чотири варіанти.

Синоніми до слова шампанське:

винограй;

пінне вино;

грайвинець;

закарпатнина.

Зауважимо, що казати українською шампанське правильно, а вищевикладені слова наведені для збагачення словникового запасу.

Для довідки

Шампанське – це вид ігристого вина, але не будь-яке ігристе вино може називатися "Шампанське". Назва походить з регіону Шампань із Франції. Назва "Шампанське" має особливий захист – як "назва місця походження", з якого даний товар походить. Саме тому у магазинах традиційне шампанське, яким ми його називаємо, підписують ігристе вино.

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