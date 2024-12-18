Ризикнули пасажирами? Загадковий літак пролетів Україну наскрізь

Маршрут нібито пролягав через Донбас

Загадкові літаки продовжують фіксувати над територією України. Черговий пасажирський борт був помічений над тимчасово окупованими територіями.

Про новий політ свідчать дані порталу Flightaware, який відстежує польоти по всьому світу у реальному часі. Його системи засікли порушення повітряного простору України бортом Airbus A320-214 російської авіакомпанії "Аерофлот". Він здійснював переліт із Москви до Сочі.

При цьому його маршрут нібито пролягав через Донбас.

Якщо все ж таки цей політ не "глюк", то тоді він створює відразу цілу низку питань: росіяни відкрили небо над Донбасом? У Москві не бояться української ППО та відправляють свої цивільні літаки через зону бойових дій?

При цьому в цей час слід нагадати, що такі дивні "польоти" над Україною моніторингові сайти фіксують досить часто. Ймовірно, вони пов’язані зі збоями у роботі навігаційної системи. Деякі експерти пов’язували такі аномалії із роботою російських систем РЕБ.

Нагадаємо, що загадкові літаки також часто фіксують і в іншій частині України – на Закарпатті.