Рискнули пассажирами? Загадочный самолет пролетел Украину насквозь

Маршрут якобы пролегал через Донбасс

Загадочные самолеты продолжают фиксировать над территорией Украины. Очередной пассажирский борт был замечен над временно оккупированными территориями.

О новом полете свидетельствуют данные портала Flightaware, который отслеживает полеты по всему миру в реальном времени. Его системы засекли нарушение воздушного пространства Украины бортом Airbus A320-214 российской авиакомпании "Аэрофлот". Он совершал перелет с Москвы в Сочи.

При этом его маршрут якобы пролегал через Донбасс.

Если все же данный полет не "глюк", то тогда он создает сразу целый ряд вопросов: россияне открыли небо над Донбассом? В Москве не боятся украинского ПВО и отправляют свои гражданские самолеты через зону боевых действий?

При этом в это же время следует напомнить, что такие странные "полеты" над Украиной мониторинговые сайты фиксируют довольно часто. Вероятно, они связаны со сбоями в работе навигационной системы. Некоторые эксперты связывали такие аномалии с работой российских систем РЭБ.

Напомним, что загадочные самолеты также часто фиксируют и в другой части Украины — на Закарпатье.