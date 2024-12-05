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Пасажирський літак Росії пролетів над Україною. Що відомо про дивний політ (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Російський пасажирський літак пролетів над Україною Новина оновлена 05 грудня 2024, 16:25
Російський пасажирський літак пролетів над Україною. Фото Колаж "Телеграф"

Борт прямував до Москви

У ніч на 5 грудня над Україною вчергове пролетів російський пасажирський літак. Цей борт вилетів з Туреччини та прямував до Росії.

Про що свідчать дані порталу Flightradar24. Зазначається, що політ здійснював літак Boeing 738 російської компанії Aeroflot.

Він вилетів зі Стамбула о 1:54 ночі і вже приблизно о 3:00 долетів майже до Запоріжжя, проте потім розвернувся та попрямував до Москви, куди прибув о 6:34.

Зауважимо, що офіційно перетин закритого повітряного простору над Україною не коментувала жодна зі сторін. До того ж існує велика ймовірність, що мапа його польоту — збій порталу, адже протиповітряна оборона нашої держави збиває будь-які повітряні цілі.

Додамо, що за даними Google, цей борт літає з Туреччини до Росії щодня і кожен рейс запланований на один й той же час. О 2 ночі виліт зі Стамбула та о 6:40 прибуття до Москви.

Що відомо про Boeing 738

Це вузькофюзеляжний пасажирський літак. Він вміщує 2 пілотів та наступну кількість пасажирів: однокласові до 189 місць; двокласові — 162–175 місць.

Нагадаємо, нещодавно над Україною міг пролетіти російський "літак смерті". Він належить до пасажирських бортів, але останні роки перебуває на озброєнні військово-повітряних сил РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що білоруський літак помітили над Україною і це не єдина дивність.

Теги:
#Україна #Літак #РФ