Безугла та Савченко написали заяви одна на одну до СБУ та ДБР: що сталося (фото)

Савченко пригадала опонентці її скандальні пости і зазначила, що Безугла має доступ до державної таємниці

Народний депутат Мар’яна Безугла, яка нерідко потрапляє у скандали, звинуватила капітана Збройних Сил України Надію Савченко у наказі відступу, який призвів до формування наступу російських військ на Покровськ. Своєю чергою Савченко написала заяву на Безуглу до ДБР та СБУ.

На своїй сторінці у Facebook Безугла написала, що Надія Савченко воює як командир роти однієї з бригад тероборони. Вона звернулася до СБУ з проханням "детально дослідити діяльність Савченко у ЗСУ".

"Однак ніхто не писав, що, як мені стало відомо, саме її самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділу спричинив "ефект доміно" прориву в Очеретиному, що запустило каскадні процеси формування наступу росіян на Покровськ", — йдеться у повідомленні.

Водночас Савченко на своїй сторінці у Facebook пише, що також звернулася до СБУ та ДБР із проханням перевірити діяльність Безуглої на предмет держзради.

Вона пригадала опонентці її скандальні пости й зазначила, що Безугла має доступ до державної таємниці. Крім того, Савченко підкреслила, що в соцмережах нардеп нерідко публікує дані про обороноздатність ЗСУ, їх укомплектування, відомості про зосередження або відсутність військових на конкретних дільницях фронту тощо.

Також Савченко навела кілька прикладів публікацій, зроблених за останні пів року:

24 травня Безугла написала, що ні Залужний, ні Сирський не підготували у Харківській області зміцнення.

30 серпня вона опублікувала пост, в якому заявила, що Сирський забирає 72 бригаду з Вугледару і це "буде катастрофа".

22 жовтня з’явилося повідомлення про те, що нібито за Часовим Яром фортифікацій немає, Костянтинівка, Курахове та Селидове не підготовлені до оборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні Мар’яна Безугла розкритикувала нардепів через закон про СЗЧ.