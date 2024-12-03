СБУ затримала підлітків, які підірвали відділок поліції на Київщині

Обіцяну винагороду від російських кураторів підлітки так і не отримали

На Київщині СБУ та правоохоронці затримали двох підлітків, які підірвали саморобний вибуховий пристрій біля відділення поліції в селі Іванків. Школярі 13 та 14 років виконували завдання російських спецслужб, які керували ними через месенджер Telegram.

За теракт їм пообіцяли грошову винагороду. Про це повідомляється на офіційному вебпорталі Національної поліції України.

Інцидент стався 28 листопада. Вибуховий пристрій був начинений болтами та гайками. На щастя, ніхто не постраждав. Завдяки спільним діям поліції та СБУ винних затримали.

Перед терактом російські куратори надіслали підліткам детальні інструкції. За їхньою вказівкою школярі стежили за відділенням поліції, купували потрібні речі та шукали місце для схованки вибухівки. Згодом вони дістали заздалегідь захований вибуховий пристрій, приєднаний до одноразового телефону.

Щоб контролювати виконання завдання, підлітки встановили біля місця злочину мобільний телефон. Через нього російські куратори спостерігали за терактом. Замовники переказували гроші на картку для купівлі необхідних матеріалів, проте обіцяну винагороду за сам вибух підлітки так і не отримали.

На місці події правоохоронці знайшли рештки пластикової коробки з вибуховою речовиною та частини телефону. Підліткам оголосили підозру за статтею про тероризм. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Справу розслідує СБУ під наглядом обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що поліція затримала 16-річного студента. Він Працював на РФ та підпалив відділення "Укрпошти" у Києві.