У Києві чоловік з ножем напав на представників ТЦК. СБУ повідомила деталі (фото)

Йому вже оголосили про підозру

У Києві місцевий чоловік з ножем напав на представників територіального центру комплектування (ТЦК). Це сталося під час вручання повістки призовнику.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України. За результатами оперативного реагування військових та поліції зловмисника своєчасно затримано.

Крім того, співробітники СБУ викрили провокаторів, які працювали на зрив мобілізації в Україні. Фігуранти закликали військовозобов’язаних ухилятися від призову та поширювали фейкові повідомлення про українських військових.

Своєю чергою у столичній прокуратурі повідомили, що 52-річний киянин, перебуваючи на вул. Шолом-Алейхема чоловік побачив людей у військовій формі, підійшов до них та розпочав словесний конфлікт. У цей час військовослужбовці Деснянського РТЦК та СП здійснювали проведення заходів оповіщення військовозобов’язаних на території району.

"Військові намагались уникнути конфлікту та спілкування з агресивним чоловіком, однак він дістав ніж і почав їх переслідувати, погрожуючи вбивством. Далі підозрюваний підібрав документи, які випали у працівників РТЦК та пошматував їх", — йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період та у погрозі вбивством (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 129 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Також затримали ще трьох адміністраторів і дописувачів Телеграм-каналів та Вайбер-груп. Вони публікували геолокації ТЦК і поліції у Печерському, Дніпровському та Солом’янському районах столиці.

На Полтавщині підозру отримав адвокат, який перешкоджав роботі ТЦК, а в Черкаській області викрито двох адміністраторів анонімних груп у месенджерах, які "зливали" в інтернет координати мобільних блокпостів на території регіону. А в Рівному підозру отримала власниця закритої групи у Вайбері, яка щодня "постила" геолокації українських військовослужбовців, у тому числі представників ТЦК.

За всіма викритими фактами слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України. Мова йде про ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) та ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством). Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині керівництво приватного університету спільно з його власником налагодило схему, завдяки якій чоловіки призовного віку без проблем ставали їх "студентами". У такий спосіб військовозобов’язані ухилялися від служби.