Прямо из СИЗО искал киллера: СБУ предотвратила заказное убийство важного свидетеля (фото)

Мужчине было сообщено о подозрении

Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство ключевого свидетеля по уголовному делу, где полковнику СБУ группа рейдеров предлагала взятку в размере 1 млн долларов. Один из них, к слову, и спланировал убийство.

Соответствующая информация была сообщена 19 декабря в пресс-службе СБУ. Отмечается, что пытаясь подкупить чиновника, дельцы надеялись на его помощь в рейдерском захвате добывающей компании в Винницкой области.

"О полученном предложении полковник украинской спецслужбы сразу доложил своему руководству, после чего фигурантов задержали. Впрочем, находясь в следственном изоляторе, организатор преступной группы спланировал убийство главного свидетеля по этому делу. Таким образом, он пытался избежать наказания в суде", — говорится в сообщении.

Для реализации своего плана фигурант дела начал подыскивать киллера. Для этого он обратился за помощью к арестованным уголовникам, которые находились вместе с ним в СИЗО. У тех на свободе были соответствующие связи.

В то же время рейдер пообещал предоставить потенциальному исполнителю убийства всю персональную информацию о свидетеле, в частности адрес его проживания и маршруты движения. За выполненное "дело" заказчик гарантировал 50 тысяч долларов.

Сотрудникам СБУ удалось заблаговременно разоблачить планы фигуранта насчет заказного убийства. Его незаконную деятельность и заблокировали ее на этапе подготовки к заказному убийству.

Мужчине было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, пп. 8, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению заказного убийства).

При этом, ранее его действия были квалифицированы по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

По новым фактам злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ поймала подростков, которые взорвали отделение полиции в Киевской области.