Путіна спіймали на брехні про "Орєшнік" (відео)

Він регулярно лякає використанням цієї ракети

Глава Росії Володимир Путін зробив чергову заяву про нову балістичну ракетну систему "Орєшнік". Проте цього разу у його словах помітили нестиковку.

Виступаючи на підсумковій колегії Міноборони РФ у понеділок, 16 грудня, Путін заявив, що серійне виробництво "Орєшніка" має розпочатися "найближчим часом". Водночас ще 28 листопада російський диктатор запевняв, що серійне виробництво цих ракет нібито вже почалося.

Варто зазначити, що тоді Путін заявив, що Росія нібито має ще кілька готових до застосування систем, подібних до "Орєшніка". Він також заявив, що РФ продовжить бойові випробування "Орєшніка".

Глава РФ також анонсував удари по "центрам ухвалення рішень у Києві". Він назвав об’єкти у Києві, які "можуть стати метою" для "Орєшніка".

Нагадаємо, 21 листопада, російські війська вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Того ж дня Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив, що йдеться про застосування новітньої ракети середньої дальності "Орєшнік" у без'ядерному гіперзвуковому виконанні.

На думку експертів, Росія не може виробляти сотні ракет "Орєшнік" на рік. Число вироблених ракет може становити 25 одиниць на рік, а не на місяць.