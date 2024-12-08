Росія готує удар "Орєшніком": експосол в США назвав дати та можливі цілі

Під загрозою одразу кілька областей України

Наступного тижня існує висока ймовірність російської атаки на захід України. Йдеться про стратегічні носії на кшталт "Орєшніка.

Про це в етері Інформаційного стріму розповів голова правління Українського кризового медіа-центру та колишній посол США Валерій Чалий. Він вважає, що Росія хоче продемонструвати дальність своїх ракет.

"Я думаю, що на наступному тижні велика вірогідність застосування Росією стратегічного носія. Я думаю, що у них є велике бажання показати дистанцію ракет російських … як би там не було, скільки б їх не було, але вони одну-таки напакують", — каже Чалий.

Під потенційний удар можуть потрапити прикордонні західні області, а також Київ. Росіяни хочуть показати ЄС, що їхні ракети можуть долітати до європейських країн, і це дійсно так, адже "Орєшнік" має дальність близько 5500 км. Тому мешканцям заходу України краще бути обережними з 10 до 19 грудня.

Довідка. Технічні характеристики ракети вражають. Її довжина сягає приблизно 20 метрів, а вага становить 40-50 тонн. Діаметр корпусу — близько 2 метрів. Путін стверджує, що найближчим часом у світі не з'явиться аналогів цієї системи.

Росія вже має кілька готових до застосування ракетних комплексів "Орєшнік". За словами президента РФ, у разі масованого застосування системи її міць буде наближеною до потужності ядерного удару.

Також раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Путін підписав договір з Лукашенком і заявив, що може розмістити "Орєшнік" у Білорусі. Названо терміни.