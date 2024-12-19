Одного зовут, как Порошенко: что известно о собаках Зеленского, которых он раньше часто показывал

Собак президента зовут Петя и Нора

Президент Украины Владимир Зеленский еще до начала полномасштабного вторжения поразил своей любовью к животным. В частности, к своим собакам. В соцсетях он неоднократно делился фотографиями со своими любимцами, и показывал видео, как он их дрессирует.

В январе 2022 Владимир Зеленский выложил фото со своими собаками. Тогда в сети начали обсуждать любимца президента, по имени Петя, и предполагать, что он был назван в честь Петра Порошенко.

Зеленский имеет две собаки: черный цвергшнауцер по кличке Петя и белая швейцарская овчарка по кличке Нора. И он их дрессировал. В 2017 году Зеленский выложил видео, на котором показал своих любимцев и посетовал, что Петя не дает ему лапу.

Одной из первых публикаций собак было фото в профиле Зеленского с подписью: " Что такое счастливая жизнь. Собака чёрная, собака белая. Мои)))". Это было в июне 2017 года.

В январе 2022 года президент поделился фотографией со своей тренировки, на которой рядом с ним присутствовали Нора и Петя. Он подписал фото: "Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра".

Также Зеленский хвастался своим песиком Петей и в шутку называл его рысью. "Вот она — рысь. Земля трясется, как он бежит. Красавчик. Стоять, бояться, сидеть. Бомба. Петя, дай лапу. Ну все в этом видео хорошо. Ни одна собака не пострадала. Красавчик, дай поцелую. Петя красавчик", — произнес президент.

В последний раз в ленте президента его любимцы появлялись в январе 2022 года. После этого Владимир Зеленский больше не показывал своих собак. Вероятно, потому что работа президента занимает у него большое количество времени и сейчас, мягко говоря, не до милых фото с собаками.

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