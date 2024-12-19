Огромные очереди и невероятный ажиотаж: как выглядело открытие первого McDonald's в Киеве (архивные фото)

Первый фастфуд бренда McDonald's в Киеве появился в 1997 году

Открытие первого в Киеве и во всей Украине ресторана быстрого питания бренда McDonald's состоялось спустя несколько лет после развала Советского Союза. Вероятно, именно поэтому первый фастфуд стал такой сенсацией в нашей уже независимой на то время стране.

Известно, что первый McDonald's в Киеве открылся 27 лет назад — 24 мая 1997 года. В этот день около ресторана собралось множество людей, которые создали километровые очереди и создали невероятный ажиотаж. Архивные фото с этого события опубликовали в паблике "Киев исторический" в социальной сети Facebook.

На архивных снимках можно увидеть, что на открытие киевляне приходили целыми семьями — с родственниками, детьми, друзьями или соседями. Также на фото можно заметить оформление и фасад первого ресторана быстрого питания. Так, к праздничному событию сделали композицию из воздушных шариков в виде буквы "М", а на крыше разместили огромную куклу-клоуна.

Стоит отметить, что Украина стала 102-м государством в мире, где начала работать сеть фастфудов McDonald's. Первый McDonald's в Киеве появился около станции метро "Лукьяновская". В том же году открылись рестораны на Почтовой и Севастопольской площади и на улице Теодора Драйзера. Сейчас в Киеве насчитывается 43 ресторана McDonald's. А всего в украинских городах и селах открыто более 100 заведений этой сети.

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